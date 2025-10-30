Spalletti da solo dovrà colmare la mancanza di leadership nella Juventus Athletic
Dopo un avvio positivo con due vittorie, Igor Tudor è stato esonerato dalla Juventus dopo otto partite senza successi. Nel frattempo, Spalletti è tornato alla guida del club, quattro mesi dopo l’addio alla Nazionale, pronto a ricostruire squadra e ambiente. I tifosi riconoscono le difficoltà della dirigenza, sottolineando che i problemi del club vanno oltre l’allenatore. Una Juventus irriconoscibile. Scrive il New York Times con James Horncastle: “A rendere il compito di Spalletti ancora più arduo è il fatto che anche la Juventus non ha più giocatori di quel calibro. Quando non riusciva ad attrarre i migliori talenti internazionali, cosa che è cambiata solo con l’arrivo di Carlos Tevez nel 2013, poteva almeno contare su quel nucleo di grandi giocatori italiani di sempre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
