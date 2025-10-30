Spalletti alla Juventus perché ha cambiato idea anche se disse dopo Napoli nessuno in Italia

Napolissimo.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Spalletti, con il tricolore cucito sul petto e un tatuaggio fresco sul braccio, giurava amore eterno. “Dopo il Napoli, mai più un club in Italia”, disse. Sembra passata una vita, eppure era solo ieri. Oggi, quell’allenatore,  è pronto a sedersi sulla panchina che più di ogni altra rappresenta l’antitesi sportiva di Napoli: quella della Juventus. E mentre qualcuno a Torino festeggia, qui all’ombra del Vesuvio ci si chiede, con un misto di rabbia e sarcasmo, come si sia potuto dimenticare tutto così in fretta. All documents have been approved: Luciano Spalletti signs in as Juventus manager until June 2026, to be extended if qualify to UCL 202627. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

