Spalletti alla Juventus perché ha cambiato idea anche se disse dopo Napoli nessuno in Italia

Luciano Spalletti, con il tricolore cucito sul petto e un tatuaggio fresco sul braccio, giurava amore eterno. “Dopo il Napoli, mai più un club in Italia”, disse. Sembra passata una vita, eppure era solo ieri. Oggi, quell’allenatore, è pronto a sedersi sulla panchina che più di ogni altra rappresenta l’antitesi sportiva di Napoli: quella della Juventus. E mentre qualcuno a Torino festeggia, qui all’ombra del Vesuvio ci si chiede, con un misto di rabbia e sarcasmo, come si sia potuto dimenticare tutto così in fretta. All documents have been approved: Luciano Spalletti signs in as Juventus manager until June 2026, to be extended if qualify to UCL 202627. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Spalletti alla Juventus, perché ha cambiato idea anche se disse “dopo Napoli nessuno in Italia”

Contenuti che potrebbero interessarti

Spalletti-Juventus, conto alla rovescia: in giornata firme e ufficialità. Per il primo allenamento bisognerà aspettare - X Vai su X

? #Calcio - Luciano Spalletti è pronto a sedersi sulla panchina della Juventus: accordo fino a fine stagione con opzione di rinnovo in caso di Champions. Debutto previsto il 1° novembre contro la Cremonese. #Juventus #Spalletti #LucianoSpalletti #SerieA # - facebook.com Vai su Facebook

Spalletti diretta oggi la firma con la Juve: tutti gli aggiornamenti live - L'ex ct della Nazionale si prepara a diventare ufficialmente il nuovo allenatore dei bianconeri: segui la giornata in tempo reale ... Segnala corrieredellosport.it

Spalletti alla Juventus, oggi la firma e l'ufficialità del nuovo tecnico - Manca solo l'ufficialità ma il tecnico di Certaldo è ormai ad un passo dal diventare il nuovo allenatore del club bianconero. Secondo tg24.sky.it

Spalletti firma con la Juve, poi alla Continassa: le cifre dell’accordo e quell’opzione sul contratto - Ha visto in tv la partita dello Stadium con l’Udinese ed è pronto a iniziare per prendersi la Champions e la conferma ... msn.com scrive