Spalletti alla Juventus | oggi la firma del contratto

I dirigenti della Juventus dopo Igor Tudor hanno deciso che sarà Luciano Spalletti a guidare la Juventus durante questa stagione, successivamente tutto dipenderà dai risultati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

spalletti juventus oggi firmaJuventus, Spalletti nuovo allenatore: firma in giornata. Le news - La Juventus non ha tradizione di società abituata a esonerare gli allenatori durante la stagione, ma nella sua storia è successo (e di recente i casi sono diventati sempre più frequenti). Lo riporta sport.sky.it

spalletti juventus oggi firmaJuventus, Spalletti-day: cosa manca per la firma e come giocherà - Luciano Spalletti alla fine e salvo sorprese, sarà il nuovo allenatore della Juventus. Come scrive msn.com

Spalletti, oggi la firma con la Juventus: gli aggiornamenti minuto per minuto - La Juventus e Luciano Spalletti hanno raggiunto un accordo definitivo ... tuttojuve.com scrive

