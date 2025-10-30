Spalletti alla Juventus il dato contro Conte è sorprendente | cosa accadrà il 7 dicembre

Luciano Spalletti è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. L’annuncio, arrivato nella serata di oggi, pone fine al periodo di inattività del tecnico ex Napoli, che torna ad allenatore dopo esser stato allontanato dalla panchina della Nazionale. Adesso, per lui, una nuova avventura, che presto si intreccerà col Napoli. Il 7 dicembre, infatti, Spalletti tornerà a Napoli, ma da avversario e affronterà per la prima volta Antonio Conte. Spalletti alla Juventus, è ufficiale. Luciano Spalletti ha firmato in giornata il suo contratto come nuovo allenatore della Juventus. Come riportato da Fabrizio Romano, il tecnico ex Napoli ha firmato un contratto di soli otto mesi, con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima UEFA Champions League. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Spalletti alla Juventus, il dato contro Conte è sorprendente: cosa accadrà il 7 dicembre

