Spalletti alla Juventus | i rischi di una scelta senza garanzie
Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Il primo scelto veramente da Damien Comolli, nuovo uomo forte della dirigenza bianconera che a giugno aveva subito la conferma per mancanza di tempo e alternative di Igor Tudor. Contratto di otto mesi, da tecnico interinale, con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Champions League che è l’obiettivo minimo imprescindibile che la società si è data e ha trasferito al nuovo tecnico. Con l’Europa che conta e i relativi ricavi, per Elkann sarà possibile provare a raddrizzare i conti che piangono. Senza, ci sarebbe da mettere mano all’ennesimo Anno Zero di una traiettoria che negli ultimi quattro anni ha bruciato progetti, stabilità, dirigenti, allenatori e una montagna di denaro. 🔗 Leggi su Panorama.it
