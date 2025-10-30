Spalletti alla Juventus | ecco i nomi dei membri del suo staff

La nuova era Spalletti alla Juventus è pronta a iniziare con una certezza: il tecnico toscano porterà con sé lo stesso gruppo di collaboratori che lo ha affiancato negli ultimi due anni alla guida della Nazionale italiana. Si tratta di un team affiatato e rodato, che ha condiviso con l’allenatore di Certaldo l’esperienza di Coverciano e che ora si prepara a trasferire il proprio metodo di lavoro nel mondo bianconero. A poche settimane dal suo arrivo a Torino, Spalletti ha definito i dettagli del suo staff, scegliendo di non modificare la struttura organizzativa che ha già dimostrato solidità e risultati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Spalletti alla Juventus: ecco i nomi dei membri del suo staff

