Spalletti alla Juve Starace svela la sua reazione | appello ai tifosi del Napoli

Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli, ha parlato in un'intervista a Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Questo intervento si è rivelato anche un'ottima occasione per chiedere un suo commento in merito all'oramai imminente passaggio di Spalletti alla Juventus, su cui però Starace non si è voluto esprimere in termini di "tradimento". Starace, nessun rancore per Spalletti. Starace si è infatti espresso con delle parole bellissime per Spalletti, senza alcun rancore per questa sua scelta professionale: "Gli allenatori e i calciatori vanno e vengono, ricorderò per sempre quello che Spalletti ha fatto per il Napoli.

