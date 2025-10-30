Spalletti alla Juve Starace | Allenatori e calciatori vanno e vengono Ricorderò sempre quello che ha fatto per il Napoli

“Spalletti alla Juventus? Gli allenatori e i calciatori vanno e vengono. Ricorderò per sempre quello che ha fatto per il Napoli, gli auguro le migliori fortune per il futuro”. Così Tommaso Starace, storico magazziniere azzurro, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del passaggio di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Quanto guadagna Spalletti alla Juve: le cifre del contratto e il premio Champions - facebook.com Vai su Facebook

#Spalletti alla #Juventus? Tardi, contesto sbagliato, profilo incompatibile. È un architetto chiamato a fare il muratore. Non finirà bene. - X Vai su X

Juventus, Spalletti nuovo allenatore: è alla Continassa, firma in giornata. Le news - La Juventus non ha tradizione di società abituata a esonerare gli allenatori durante la stagione, ma nella sua storia è successo (e di recente i casi sono diventati sempre più frequenti). Secondo sport.sky.it

Juve, Spalletti sarà il quarto allenatore più pagato della Serie A - Luciano Spalletti, ex tecnico della nazionale azzurra, sbarca alla Juventus con uno stipendio, tutto sommato, non da tecnico "top". Lo riporta tuttojuve.com

Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Com’è andata ogni volta che è arrivato ‘in corsa’ in una squadra? - Il tecnico toscano è arrivato in mattinata alla Continassa per sbrigare le ‘formalità di rito’ e lanciarsi subito nella nuova avventura sulla pa ... Si legge su strettoweb.com