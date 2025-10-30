Spalletti alla Juve ora è ufficiale | firma un contratto fino alla fine della stagione

Alla fine Spalletti ha firmato per la Juventus: era nell’aria. Ecco il comunicato ufficiale del club e i dettagli del contratto. Spalletti ufficiale alla Juventus. Tuttosport riporta: “L’era di Luciano Spalletti alla Juve è incominciata. L’allenatore italiano, alla guida di un suv nero, dopo l’arrivo alla Continassadove nel corso della giornata ha messo la firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri fino al termine della stagione, con opzione per il rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League, ora è ufficialmente il nuovo tecnico. Ad accompagnarlo al suo fianco il suo storico vice, Marco Domenichini”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Spalletti alla Juve, ora è ufficiale: firma un contratto fino alla fine della stagione

