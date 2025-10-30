Spalletti alla Juve oggi il tecnico alla Continassa

In casa Juve è il giorno di Luciano Spalletti: è lui l’allenatore scelto dal club bianconero per il dopo Igor Tudor. Come si vede da una serie di video sui social, l’ex ct della nazionale è arrivato da qualche minuto al centro sportivo della Continassa per incontrare la dirigenza e firmare il contratto che lo legherà alla Juventus fino al giugno del 2026 con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Champions League. Nonostante i trascorsi alla guida di rivali storiche come Inter, Roma e Napoli, è stata calorosa l’accoglienza dei tifosi della Juventus verso Spalletti. Dopo l’arrivo alla Continassa, infatti, il tecnico si è recato al J Medical per le visite mediche di rito e lì si è fermato a salutare un gruppetto di tifosi che lo ha chiamato ed acclamato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Spalletti alla Juve, oggi il tecnico alla Continassa

