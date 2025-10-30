Spalletti alla Juve è il day one | la firma l’ufficialità il primo allenamento e la conferenza di presentazione Dentro alle sue prime ore a Torino cosa succederà

Spalletti alla Juve, sarà il suo primo giorno a Torino: ecco cosa succederà, tutti i prossimi passi dell’avventura del nuovo tecnico bianconero. È fatta. La Juventus ha la sua nuova guida: Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore dei bianconeri. Dopo giorni di trattative serrate, la dirigenza ha sciolto le riserve e ha scelto l’ex Commissario Tecnico della Nazionale per raccogliere la pesante eredità di Igor Tudor, esonerato lunedì in seguito alla fatale sconfitta contro la Lazio. QUI: Spalletti alla Juventus è la scelta giusta: i retroscena della trattativa e come cambia la squadra – VIDEO di Marco Baridon Oggi la firma, domani la presentazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

