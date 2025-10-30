Spalletti alla Juve è il day one | la firma l’ufficialità il primo allenamento e la conferenza di presentazione Dentro alle sue prime ore a Torino cosa succederà
Spalletti alla Juve, sarà il suo primo giorno a Torino: ecco cosa succederà, tutti i prossimi passi dell’avventura del nuovo tecnico bianconero. È fatta. La Juventus ha la sua nuova guida: Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore dei bianconeri. Dopo giorni di trattative serrate, la dirigenza ha sciolto le riserve e ha scelto l’ex Commissario Tecnico della Nazionale per raccogliere la pesante eredità di Igor Tudor, esonerato lunedì in seguito alla fatale sconfitta contro la Lazio. QUI: Spalletti alla Juventus è la scelta giusta: i retroscena della trattativa e come cambia la squadra – VIDEO di Marco Baridon Oggi la firma, domani la presentazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
? #Calcio - Luciano Spalletti è pronto a sedersi sulla panchina della Juventus: accordo fino a fine stagione con opzione di rinnovo in caso di Champions. Debutto previsto il 1° novembre contro la Cremonese. #Juventus #Spalletti #LucianoSpalletti #SerieA # Vai su Facebook
Juventus-Spalletti, contratti approvati e firme in arrivo. - X Vai su X
Juventus, Tudor già esonerato: “Preallertate Spalletti” - Tudor già nel mirino dei tifosi dopo la prima uscita della sua Juventus: i tifosi invocano Luciano Spalletti. calciomercato.it scrive
Juve, Russo: 'Molti tifosi chiedono l'esonero di Tudor e invocano l'arrivo di Spalletti' - Nelle scorse ore il giornalista Maurizio Russo ha scritto un messaggio sulle pagine X di Calciomercato. Si legge su it.blastingnews.com
Spalletti-Juve, può saltare solo per un motivo - Con l’esonero di Laurent Blanc, l’Al Ittihad è a caccia di un allenatore. calciomercato.it scrive