Spalletti alla Continassa | come sarà la sua Juventus

Con l’arrivo di Luciano Spalletti alla Continassa si chiude la più breve telenovela di questa stagione di Serie A. Dopo l’esonero a sorpresa di Igor Tudor, sarà proprio l’ex Ct della Nazionale a prendere la guida della Juventus in corsa, giocandosi l’estensione del contratto in cambio dell’approdo alla Champions League per la prossima stagione. Ora che le voci della vigilia sono state confermate, può aprirsi il nuovo tormentone autunnale: come giocherà la nuova Juventus di Spalletti e come il nuovo tecnico rivoluzionerà le gerarchie dello spogliatoio. Vediamo quindi quali sono le varie opzioni e come potrebbe evolversi il modulo dei bianconeri nelle prossime partite ufficiali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

