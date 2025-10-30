Spalletti accolto dai tifosi juventini | Porta rispetto alla maglia e portaci dove meritiamo di stare Video

Stamani Luciano Spalletti si è recato alla Continassa per la firma del contratto con la Juventus. Successivamente, uscito dal J Medical, è stato accolto da diversi tifosi bianconeri. Uno di loro gli ha detto: « Mister sei un grande. Porta rispetto alla maglia come meritiamo. Porta onore, mister, e portaci dove meritiamo di stare ». (Video di Gianluca Di Marzio). @juventusfc, l’uscita di Spalletti dal Jmedical pic.twitter.comfIhwOVU2Ip — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) October 30, 2025 Il tecnico ha firmato autografi e fatto foto con i tifosi prima di andare via. Spalletti è un samurai, della gioia non sa che farsene. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

