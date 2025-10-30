Spacciatore sorpreso mentre vende due dosi di cocaina ad un cliente | arrestato

Cataniatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato un 31enne pregiudicato catanese, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.L’operazione è scaturita da un’attività info-investigativa che aveva nuovamente indirizzato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

spacciatore sorpreso mentre vendeSpaccia sul sagrato della chiesa delle Granze: sorpreso un 23enne mentre vende cocaina. In tasca aveva 700 euro frutto dello smercio di droga - Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato subito dopo essere stato sorpreso a vendere cocaina ad un cinquantenne. Come scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Spacciatore Sorpreso Mentre Vende