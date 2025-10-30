Spacciatore sorpreso mentre vende due dosi di cocaina ad un cliente | arrestato
I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato un 31enne pregiudicato catanese, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.L’operazione è scaturita da un’attività info-investigativa che aveva nuovamente indirizzato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
