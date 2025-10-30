Spacca la vetrina del negozio di abbigliamento per svaligiarlo ladro tradito dalle ferite

Bologna, 30 ottobre 2025 - Ha spaccato la vetrina di un negozio di abbigliamento in zona Santo Stefano, ma la sua azione è stata notata da una cittadina che ha subito allertato i carabinieri. Così un trentasettenne è finito in manette con l'accusa di tentato furto aggravato. Scappa all’alt dei carabinieri: inseguito, si schianta contro la fermata del bus Decisiva la telefonata di una cittadina al 112. Il tutto è accaduto l'altro giorno, quando al 112 è arrivata la telefonata di una donna la quale segnalava la presenza di una persona sospetta che aveva infranto la vetrina di un negozio di abbigliamento nel quartiere Santo Stefano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spacca la vetrina del negozio di abbigliamento per svaligiarlo, ladro tradito dalle ferite

