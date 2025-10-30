Sosta vietata nei posti riservati ai disabili | 20 interventi al giorno più di 4mila sanzioni in 9 mesi a Torino
Dall’inizio dell’anno al 30 settembre 2025, le segnalazioni gestite dalla centrale operativa del Corpo di Polizia Locale di Torino sono state in totale 5.292. La maggior parte riguarda chiamate da parte di persone con disabilità che si vedono impropriamente occupare il proprio posto auto dedicato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"Mi trovo qui a Piazza Matteotti e ho documentato una situazione di totale anarchia nel parcheggio. Ci sono autovetture che occupano posti in maniera abusiva, sia in sosta vietata che in doppia fila. Ma la cosa più grave sono i cartelli fittizi che vengono piazzat - facebook.com Vai su Facebook
Sosta vietata e marciapiedi invasi da auto e scooter, raffica di multe http://ow.ly/LiTX106oaha [http://TuttOggi.info] #cronaca - X Vai su X
Sosta vietata nei posti riservati ai disabili: 20 interventi al giorno, più di 4mila sanzioni in 9 mesi a Torino - 292 le segnalazioni gestite dalla centrale operativa del corpo di polizia locale di Torino ... Scrive torinotoday.it