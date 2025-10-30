Sosta vietata nei posti riservati ai disabili | 20 interventi al giorno più di 4mila sanzioni in 9 mesi a Torino

Torinotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall’inizio dell’anno al 30 settembre 2025, le segnalazioni gestite dalla centrale operativa del Corpo di Polizia Locale di Torino sono state in totale 5.292. La maggior parte riguarda chiamate da parte di persone con disabilità che si vedono impropriamente occupare il proprio posto auto dedicato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

sosta vietata posti riservatiSosta vietata nei posti riservati ai disabili: 20 interventi al giorno, più di 4mila sanzioni in 9 mesi a Torino - 292 le segnalazioni gestite dalla centrale operativa del corpo di polizia locale di Torino ... Scrive torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Sosta Vietata Posti Riservati