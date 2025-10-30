Soset entra in Alis Guido Grimaldi | Più tecnologia e meno burocrazia nei trasporti

Nuovo ingresso nella rete di Alis, l’ Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile. A unirsi all’associazione è Soset, filiale italiana del gruppo Negometal, realtà specializzata in soluzioni fiscali e digitali per il settore dei trasporti europei. L’obiettivo: rafforzare la collaborazione tra operatori della logistica e promuovere una gestione più efficiente, sostenibile e digitalizzata delle attività di trasporto. “L’esperienza di Soset rappresenta un valore aggiunto per le imprese associate ad Alis che puntano a maggiore efficienza, controllo dei costi e modernizzazione» ha dichiarato Guido Grimaldi, presidente di Alis. 🔗 Leggi su Ildenaro.it