Sos Milan | Tomori Leao e Gimenez in dubbio per la Roma Allegri studia le alternative

Tutti e tre oggi hanno lavorato a parte e verranno valutati giorno per giorno: se Rafa e Santi dessero forfait, attacco affidato a Nkunku e Loftus-Cheek. Jashari e Estupinan di nuovo in gruppo: sono recuperati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sos Milan: Tomori, Leao e Gimenez in dubbio per la Roma. Allegri studia le alternative

