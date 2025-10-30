Sorrisi e lezioni che Sinner a Parigi | Qui voglio solo mettermi in gioco
La Monna Lisa ha insegnato il sorriso sornione al mondo. Sinner lo replica al primo turno di Parigi dopo un debutto quasi perfetto. "Un’ottima partita per iniziare un torneo", parla un Jannik felice dopo aver regolato Zizou Bergs con un rapido 6-4, 6-2. Dove i big faticano su un campo insidioso (ieri l’altro out Alcaraz, ieri Zverev ha rischiato con Ugo Carabelli) l’azzurro non sbaglia la prima e vola agli ottavi del master mille della Defense Arena, oggi non prima delle 19 contro Francisco Cerundolo. Il saluto prematuro di Carlitos ha riaperto la corsa al numero 1 al mondo. Sinner lo sa, le domande lo punzecchiano, ma lui svia e pare non voler creare aspettative. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
