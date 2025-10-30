La formazione Primavera del Cesena supera 3-0 il Modena entrando di diritto nei sedicesimi di finale della Coppa Italia. Come era previsto mister Nicola Campedelli opera alcuni cambi mandando in campo i ragazzi che in campionato fin qui hanno trovato meno spazio. Si può rilevare che i vari Lantignotti, Poletti e compagni si sono fatti trovare pronti e concentrati sfruttando bene l’occasione che gli è stata concessa. I giovani bianconeri fanno capire subito di voler controllare il gioco e arrivare al gol: al 25’ il risultato si sblocca grazie alla lucidità di Biguzzi che controlla in area e con un tiro preciso batte Bosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sorrisi anche in Coppa. Modena ko 3-0