Sorrentino esalta Calhanoglu | Nessuno in Italia come lui L’Inter è la squadra più forte

Inter News 24 Sorrentino compiaciuto dalle recenti prestazioni di Hakan Calhanoglu! Le parole dell’ex portiere del Chievo sul centrocampista turco. Stefano Sorrentino, ex portiere, è intervenuto a La Domenica Sportiva per commentare la vittoria dell’Inter contro la Fiorentina e ha riservato parole di elogio per il centrocampista nerazzurro Hakan Calhanoglu. Sorrentino ha dichiarato: «Calhanoglu calcia troppo forte i rigori, calcia benissimo: non cambia mai, i portieri lo sanno ma è troppo preciso ed è uno specialista». Per l’ex portiere, Calhanoglu rappresenta uno dei migliori in assoluto nel suo ruolo, specialmente dagli undici metri. 🔗 Leggi su Internews24.com

