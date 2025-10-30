Sorrentino esalta Calhanoglu | Nessuno in Italia come lui L’Inter è la squadra più forte
Inter News 24 Sorrentino compiaciuto dalle recenti prestazioni di Hakan Calhanoglu! Le parole dell’ex portiere del Chievo sul centrocampista turco. Stefano Sorrentino, ex portiere, è intervenuto a La Domenica Sportiva per commentare la vittoria dell’Inter contro la Fiorentina e ha riservato parole di elogio per il centrocampista nerazzurro Hakan Calhanoglu. Sorrentino ha dichiarato: «Calhanoglu calcia troppo forte i rigori, calcia benissimo: non cambia mai, i portieri lo sanno ma è troppo preciso ed è uno specialista». Per l’ex portiere, Calhanoglu rappresenta uno dei migliori in assoluto nel suo ruolo, specialmente dagli undici metri. 🔗 Leggi su Internews24.com
Sorrentino: “Nessuno in Italia come Calhanoglu. Inter la più forte e vi spiego perché” - Stefano Sorrentino, ex portiere, intervenuto a La Domenica Sportiva, ha analizzato così la vittoria dell'Inter ... Lo riporta msn.com
Sorrentino: "Politano è l'esterno più forte in Italia. Col Milan Conte sceglierà Milinkovic-Savic" - L'ex portiere Stefano Sorrentino, intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha presentato così il big match tra Milan e Napoli in chiave azzurra: "Secondo me ... Come scrive tuttomercatoweb.com
Calhanoglu pareggia il Derby d'Italia: tiro incrociato e 1-1 dell'Inter sul campo della Juventus - Pareggio dell'Inter alla mezz'ora, con un tiro incrociato con il sinistro di Hakan Calhanoglu, che fa 1- Scrive tuttomercatoweb.com