Sorpassa ma si trova davanti un bus la conducente della Smart muore nel violento incidente frontale A bordo dell' autobus 10 passeggeri
VIGASIO - Un incidente mortale è avvenuto oggi, 30 ottobre, intorno alle 14 in via Trevenzuolo a Vigasio, nel Veronese. A perdere la vita, a seguito del violento frontale, è stata. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
