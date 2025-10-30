Soriano Calabro protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum
Il Polo Museale di Soriano Calabro partecipa alla 27ª edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (BMTA), in programma a Paestum dal 30 ottobre al 2 novembre 2025, uno degli eventi più rilevanti per la promozione del patrimonio culturale e archeologico del Mediterraneo. A rappresentare il Polo Museale è la direttrice Mariangela Preta, presente nello spazio espositivo della Regione Calabria, dove promuove e valorizza il ricco patrimonio storico, artistico e culturale di Soriano Calabro, centro dell’entroterra vibonese noto per la sua storia monastica e artistica. Particolare attenzione cattura lo stand della Regione Calabria, dominato dall’imponente immagine del complesso di San Domenico di Soriano, simbolo identitario e punto di riferimento spirituale e culturale per il territorio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
