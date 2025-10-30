Il caffè crea dipendenza e io ho cercato di liberarmene. Nel mio presunto primo giorno di astinenza dalla caffeina la mia ragazza mi ha svegliato, come spesso accade, dicendo che stava preparando il caffè. Mi ha chiesto se ne volevo uno, io ho risposto, come faccio quasi sempre, con una frase tipo “Mmmmmm sì, grazie mille”. Questo un attimo prima di urlare: “NO! ASPETTA! Non posso”. Quando le ho ricordato che era il primo giorno di astinenza dalla caffeina, la mia ragazza è uscita dalla stanza guardandomi con aria sdegnosa. Mi ha fatto il verso in tono beffardo: “ oooh, la cosa della caffeina ”. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Sono passato da tre caffè al giorno a zero caffeina: ecco cosa ho imparato