Sono indagati Morte Matilde Lorenzi colpo di scena nelle indagini | cosa succede

A un anno dalla tragedia in Val Senales, emergono sviluppi decisivi sull’inchiesta per la morte della sciatrice Matilde Lorenzi, deceduta il 28 ottobre 2024 in ospedale, il giorno dopo una caduta durante un allenamento. L’anticipazione del “Corriere della Sera” ha trovato conferma nella Procura di Bolzano, che in una nota ufficiale ha reso noto l’iscrizione di due indagati in relazione all’allenamento di slalom gigante sulla pista Grawand G1 del comprensorio Alpin Arena Senales. Secondo la comunicazione della Procura, risultano iscritti nel registro “il responsabile della sicurezza sulle piste da sci e degli impianti di risalita del comprensorio sciistico “Alpin Arena Senales” e l’allenatore e preparatore della pista di allenamento di slalom gigante denominata Grawand G1, sulla quale si stava allenando Matilde Lorenzi “. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it