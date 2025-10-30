Sono incinta ma il fidanzato vuole farla abortire e le spara in testa | morta una 18enne

Today.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lei gli manda una foto con due test di gravidanza positivi, ma lui non vuole sentire ragioni: "Aborto!". Poi la proposta di vedersi in un parco, un luogo abbastanza isolato, e infine l'agguato a colpi di pistola. È la storia di Kaylin Fiengo, 18 anni, e del suo fidanzato Donovan Faison, 23 anni. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

sono incinta fidanzato vuoleL'ex fidanzato di Pamela Genini: «Soncin la violentava. Lei rimase incinta ma abortì, non voleva figli da quell'uomo» - L'ex fidanzato della ragazza di Strozza, uccisa a Milano, racconta le confidenze che aveva raccolto da lei: solo due mesi dopo l'inizio della relazione, quando il comportamento oppressivo dell'uomo er ... Secondo msn.com

sono incinta fidanzato vuoleCarolina Marconi, tre aborti dopo il tumore. Lacrime in tv: "Ho chiesto al mio fidanzato di lasciarmi" - L'ex concorrente del Grande Fratello è tornata a Verissimo per raccontare gli ultimi sviluppi della sua vita privata dopo la lotta contro il cancro al seno ... Segnala corrieredellosport.it

Chiara Petrolini e i neonati sepolti in giardino, il fidanzato: «Se avesse voluto avrei tenuto il bimbo anche da solo, non gli avrei fatto fare quella fine» - Quando sui monitor dell'aula del Tribunale di Parma è stata mostrata nuovamente la foto di un neonato senza vita, sull'erba di un giardino, Chiara Petrolini, nel processo unica imputata, ha chiesto di ... Scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Sono Incinta Fidanzato Vuole