Sono arrivata in ospedale che era già morta Il dolore mi ha devastato ho perso 8 chili e la voglia di mangiare | Emanuela Aureli in lacrime racconta la morte improvvisa della madre

“Non sono riuscita a salutare mia mamma, sono arrivata all’ospedale che era già morta. Come fai?”. Le lacrime, trattenute a stento per tutta l’intervista, alla fine rompono la voce. Emanuela Aureli ha raccontato nel salotto de “ La Volta Buona” il dolore devastante per la perdita improvvisa della madre, scomparsa lo scorso gennaio. Ospite di Caterina Balivo, l’imitatrice e coach di “ Tale e Quale Show “, nota per i suoi sorrisi e la sua energia, ha mostrato il suo lato più fragile, parlando di un trauma che le ha “spezzato il cuore”. La sofferenza è stata amplificata dalla rapidità con cui tutto è accaduto: “ Se ne è andata via in 20 giorni”, ha spiegato la Aureli, visibilmente commossa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono arrivata in ospedale che era già morta. Il dolore mi ha devastato, ho perso 8 chili e la voglia di mangiare”: Emanuela Aureli in lacrime racconta la morte improvvisa della madre

