sonego fa sognare con medvedev a parigi ma il russo rimonta e vince al terzo

Non bastano due ore e trentanove minuti di gioco di altissimo livello a Lorenzo Sonego per raggiungere i quarti di finale nel Masters 1000 di Parigi. Il tennista piemontese gioca una partita eccellente contro Daniil Medvedev, ma si arrende al russo, che vince in rimonta con il punteggio di 3-6 7-6 6-4. Restano i rimpianti, soprattutto per il finale di secondo set, per Sonego che non è riuscito a confermarsi dopo la vittoria di ieri nel derby contro Lorenzo Musetti. Per Sonego arriva una sconfitta nonostante l’azzurro abbia vinto più punti in totale (105 contro 102). Entrambi i giocatori hanno concluso con 8 ace, mentre sono quattro i doppi falli del russo contro i tre dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

