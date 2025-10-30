Sonego | Dispiaciuto per Musetti Spero si qualifichi per le Finals
Le parole di Lorenzo Sonego dopo la vittoria al secondo turno del Masters 1000 di Parigi contro Lorenzo Musetti (3-6 6-3 6-1): “È stato difficile entrare in partita, ma sono stato bravo e sono contento di averla portata a casa. Mi dispiace per Lorenzo perché è un amico, spero si qualifichi per le Finals”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
