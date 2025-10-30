Sonego difesa e passante da urlo contro Musetti | il pubblico esplode
Lorenzo Sonego vince il derby azzurro contro Lorenzo Musetti al secondo turno del Masters 1000 di Parigi, battendolo in rimonta 3-6 6-3 6-1. Durante il primo game del terzo set, Sonego si difende dagli attacchi di Musetti e chiude il punto con un bellissimo passante di dritto. Guarda il punto più bello del match. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
