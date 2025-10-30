Sondrio il weekend di Ognissanti accende l’autunno | formaggi cultura e gusto in città
L'autunno sondriese si accende il prossimo weekend con un ricco menù di proposte fra cultura, natura ed enogastronomia, in cui spicca "Formaggi in piazza", la mostra mercato delle produzioni a latte crudo, che darà spazio alla sostenibilità, con il Distretto Biologico della Valtellina, i. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Approfondisci con queste news
Giovanili | I risultati del weekend 25-26 ottobre . . U14 | Oggiono – Sondrio 69 – 0 . Gara a senso unico per gli avversari, fisicamente più pronti e capaci di imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute. I nostri hanno mostrato qualche timido segnale di reazione, - facebook.com Vai su Facebook
Eventi a Sondrio 1-2 novembre: Formaggi in piazza, degustazioni, visite e pizzoccherata - Il weekend di Ognissanti accende l’autunno a Sondrio: l’1 e il 2 novembre torna Formaggi in piazza, la mostra- radiotsn.tv scrive
A Sondrio si accende l’autunno con tanti eventi e iniziative - L’autunno sondriese si accende il prossimo weekend con un ricco menù di proposte fra cultura, natura ed enogastronomia, in cui spicca “Formaggi in piazza”, la mostra mercato delle produzioni a latte c ... Da primalavaltellina.it