Sondrio il weekend di Ognissanti accende l’autunno | formaggi cultura e gusto in città

Sondriotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'autunno sondriese si accende il prossimo weekend con un ricco menù di proposte fra cultura, natura ed enogastronomia, in cui spicca "Formaggi in piazza", la mostra mercato delle produzioni a latte crudo, che darà spazio alla sostenibilità, con il Distretto Biologico della Valtellina, i. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

