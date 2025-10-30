Sondaggio televoto Grande Fratello stasera le percentuali | ecco chi rischia l' eliminazione e che cosa accadrà nella puntata
Giovedì 30 ottobre 2025 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello: tre i gieffini al televoto, la compagna di Domenico entrerà di nuovo nella Casa e resterà come nuova concorrente I sondaggi sul televoto del Grande Fratello di stasera, giovedì 30 ottobre 2025, e le percentuali rivelano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sondaggio televoto Grande Fratello stasera, le percentuali del 27 ottobre 2025: chi viene eliminato fra i tre nominati - X Vai su X
Tre sono i concorrenti finiti al televoto questa settimana: chi vuoi salvare tra i nominati Giulio, Matteo e Omer? Sul nostro sito è presente il sondaggio, che resterà aperto per tutta la settimana. Il meno votato dovrà lasciare la Casa del Grande Fratello - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello, sondaggio televoto giovedì 30/10: Jonas Pepe in testa, male Francesco - Grande Fratello torna giovedì 30 ottobre su Canale 5 con la seconda puntata settimanale in diretta condotta da Simona Ventura e ci sarà spazio per il risultato del nuovo televoto. it.blastingnews.com scrive
Grande Fratello sondaggi del 30 ottobre, chi è il preferito del pubblico - Simona Ventura conduce la nuova puntata del Grande Fratello in onda il 30 ottobre su Canale5: ma chi è il preferito del pubblico? Come scrive dilei.it
Grande Fratello 2025, stasera su Canale 5: anticipazioni della diretta di giovedì 30 ottobre. Nomination, eliminati e sondaggi - Raddoppia il Grande Fratello 2025 con una seconda puntata anche al giovedì sera: le anticipazioni del 30 ottobre 2025. Segnala superguidatv.it