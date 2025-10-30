Giorgia Meloni posta sui suoi social i dati sull’occupazione, cresciuta in tre anni, da che è a Palazzo Chigi, del 2,6% (60-62,6% quella generale; 51%-53,7% quella femminile) e sul calo dei senza lavoro, dall’8,2% al 6% (dal 22,5% al 19,3% per quanto riguarda i giovani). Non sono però queste le cifre più clamorose. Il numero sbalorditivo è il 31,2% a cui Swg dà Fratelli d’Italia, ancora in crescita e circa dieci punti sopra il Pd, fermo al 22%. È un risultato inusuale per una forza al governo da oltre metà legislatura, soprattutto in periodo della manovra finanziaria, dove solitamente le risorse vengono prelevate anziché elargite. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sondaggi record per Fratelli d'Italia: i 5 motivi per cui Meloni continua a crescere