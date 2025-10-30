Sondaggi politici il centrodestra allunga | Pd e M5s in affanno
Il centrodestra esulta, non solo per l’approvazione della riforma della giustizia, ma anche per gli ultimi sondaggi che sembrano premiare la linea dei partiti di governo tra duri attacchi alla magistratura e continui scontri con le opposizioni. La Supermedia di YouTrend per Agi di questa settimana evidenzia un aumento dei consensi per le forze di maggioranza, mentre arrancano Pd e Movimento 5 Stelle. Pesano, probabilmente, anche le fratture interne ai 5 Stelle, con lo scontro tra Chiara Appendino e i vertici. Ma non va meglio al Pd, in netto calo di consensi nelle ultime due settimane. All’apposto, chi cresce è Forza Italia, mentre restano stabili Fratelli d’Italia e Lega. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
