Somministravano alcol ai minorenni in un bar è stata anche trovata droga | 4 locali chiusi dalla polizia

Due a San Leone, uno a Raffadali e un altro a Favara. Quattro, nel giro di poche ore, i bar la cui attività è stata temporaneamente sospesa dal questore di Agrigento Tommaso Palumbo. Ad eseguire i provvedimenti di sospensione è stata la divisione Amministrativa e Sociale, che è coordinata dal. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Altre letture consigliate

Tragedia all’Ospedale del Mare di #Napoli: una 39enne, affetta da crisi epilettiche, è morta il 12 settembre dopo essere stata sedata e legata al pronto soccorso. La donna era arrivata in ospedale la sera precedente in stato di alterazione a causa dell’alcol e, s - facebook.com Vai su Facebook

Agrigento: quattro bar chiusi dal Questore per somministrazione di alcol a minori - è stata disposta nei confronti di un bar di Raffadali, a seguito di una segnalazione della locale Stazione dei Carabinieri. Scrive sicilianews24.it

Sorpresi a vendere alcolici a minorenni, chiusi due bar a San Leone - Analogo provvedimento anche nei confronti di due locali a Favara e Raffadali ... Segnala grandangoloagrigento.it

Alcol a 2 minorenni, una finisce in ospedale: denunciati il titolare e le bariste - Alcol a due minorenni, una delle quali è finita all'Ospedale: denunciati il titolare e due bariste del locale dove le giovani avevano ... Segnala ilgazzettino.it