Somministravano alcol ai minorenni in un bar è stata anche trovata droga | 4 locali chiusi dalla polizia

Due a San Leone, uno a Raffadali e un altro a Favara. Quattro, nel giro di poche ore, i bar la cui attività è stata temporaneamente sospesa dal questore di Agrigento Tommaso Palumbo. Ad eseguire i provvedimenti di sospensione è stata la divisione Amministrativa e Sociale, che è coordinata dal. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

