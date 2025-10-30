Solo un intervento di routine E invece Barbara muore | la scoperta shock cos’è successo in sala operatoria
Un intervento chirurgico di routine, eseguito in un contesto considerato sicuro, si è trasformato in una tragedia all’ Ospedale Maggiore di Bologna. La vittima è Barbara Bassi, 48 anni, medico legale in servizio nella stessa struttura, deceduta durante un’operazione che non avrebbe dovuto presentare particolari complicazioni. L’intervento, programmato per la rimozione laparoscopica di una cisti epatica, era ritenuto di lieve complessità. Tuttavia, qualcosa è andato storto. Secondo i primi accertamenti, la dottoressa sarebbe morta per shock emorragico dovuto alla rottura di una vena. Solo l’ autopsia potrà però stabilire con certezza le cause del decesso e le eventuali responsabilità dei sanitari coinvolti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
