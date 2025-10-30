Solita sceneggiata delle sinistre che urlano alla dittatura | Conte e Schlein con l’elmetto La riforma brucia…

C’era da aspettarselo visti i toni della vigilia. Come da copione è scattata nell’Aula del Senato la   sceneggiata delle opposizioni contro la riforma della giustizia, vista come la peste, che ha ottenuto il via libera definitivo ( 112 voti favorevoli,  59 contrari  e  9 astensioni). Ultimo passaggio parlamentare prima del referendum confermativo.  I senatori del Pd, del  M5s  e di  Avs hanno inscenato la protesta sventolando cartelli con la scritta “ No ai pieni poteri “. Fuori dall’Aula tra i più scatenati Giuseppe Conte che preferisce spostare l’attenzione altrove e denunciare una fantomatica dittatura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

