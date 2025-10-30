Sola M5s sulla proroga di un anno per i parklet | Battaglia vinta giunta costretta a riconoscere che era possibile

“Una vittoria di buon senso” su cui “ad aprire la breccia è stato il Movimento 5 stelle”. Esprime soddisfazione, ma allo stesso tempo rivendica il ruolo avuto nell’arrivare a ottenere una proroga per i parklet delle attività commerciali, il consigliere comunale Paolo Sola che rimarca come la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondisci con queste news

VIDEO | Sola (M5s) sulla proroga dei parklet: "Nessun impedimento normativo, non farlo è solo una scelta politica" https://ift.tt/J2VsQWR https://ift.tt/U7sN5QH - X Vai su X

PROROGA SCADENZA CONCORSO ASMEL La scadenza del concorso ASMEL 2025 è stata prorogata alle ore 12 del 15 ottobre 2025. Il concorso prevede un sola prova scritta con 60 domande a risposta multipla da svolgere a distanza. Preparati con Istit Vai su Facebook

Salis, su Skymetro chiederemo proroga di un anno - Il fatto che aprano velocemente questa interlocuzione vuol dire che quello che hanno detto in campagna elettorale non è vero e che il ... Si legge su ansa.it

M5S:Becchi,proroga Monti e l.elettorale - L'idea del M5S e' quella della ''prorogatio: si proroga il governo in carica per gli affari correnti e al contempo si iniziano a fare le leggi necessarie in Parlamento. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it