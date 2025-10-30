Sola M5s sulla proroga di un anno per i parklet | Battaglia vinta giunta costretta a riconoscere che era possibile

Ilpescara.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Una vittoria di buon senso” su cui “ad aprire la breccia è stato il Movimento 5 stelle”. Esprime soddisfazione, ma allo stesso tempo rivendica il ruolo avuto nell’arrivare a ottenere una proroga per i parklet delle attività commerciali, il consigliere comunale Paolo Sola che rimarca come la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

