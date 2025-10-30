Sohm | Abbiamo fatto bene contro la squadra più forte del campionato ora l’obiettivo…

Intervistato nella flash zone di San Siro, Simon Sohm ha commentato la sconfitta della Fiorentina contro l' Inter, un 3-0 che ha evidenziato le difficoltà della squadra viola in questo avvio di stagione. Il centrocampista, visibilmente deluso, ha analizzato la prestazione della sua squadra, riconoscendo gli errori commessi e la superiorità dell'Inter, che ha dominato la partita. Sohm ha anche parlato della necessità di reagire immediatamente, con un focus particolare sulle aree da migliorare per non compromettere ulteriormente il campionato.

