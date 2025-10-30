Sogesid SpA Relazione Semestrale 2025 | crescita della produzione dell' 11,7%

Milano, 30 ottobre 2025 – Sogesid S.p.A., la Società di ingegneria ambientale dello Stato, chiude il primo semestre 2025 con una crescita significativa: il valore della produzione raggiunge € 29,1 milioni, in aumento dell'11,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il risultato è trainato dai Servizi Tecnici e di Ingegneria (+ € 2,25 milioni), dalla linea Dissesto Idrogeologico (+ € 1,82 milioni), e da incrementi nelle attività Acque, Porti e Assistenza Tecnica per MASE e Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. È quanto emerge dalla Relazione Semestrale 2025 di Sogesid S.p.A., presentata a Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sogesid S.p.A., Relazione Semestrale 2025: crescita della produzione dell'11,7%