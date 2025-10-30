Sogesid SpA presentata la Relazione Semestrale 2025 | produzione cresce dell’11,7%
Il totale attivo sale a € 179,6 milioni, il patrimonio netto si attesta a € 43,6 milioni e la liquidità disponibile raggiunge € 26,5 milioni Milano, 30 ottobre 2025 – Sogesid S.p.A., la Società di ingegneria ambientale dello Stato, chiude il primo semestre 2025 con una crescita significativa:. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
