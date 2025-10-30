Una doccia fredda che ha travolto l’intero mondo del calcio per una notizia sconcertante che merita dei distinguo di non poco conto. Il primo è che le società sportive e i loro calciatori sono assolutamente estranei alla vicenda e al sistema al centro dell’ inchiesta. "L’indagine – spiega in conferenza stampa il procuratore Giuseppe Borrelli della procura di Reggio Calabria – è scaturita da una segnalazione dell’Agenzia delle entrate e delle dogane, a seguito di un incontro di calcio del gennaio del 2024 tra le squadre primavera di Benevento e Cesena, arbitrata dal Catanoso. L’incontro richiamava una serie di scommesse tutte concentrate nei comuni reggini di Melito Porto Salvo, Condofuri e Palizzi Marina, con un giro di vincite di 41 mila euro, una somma che destava sospetto visto il livello di incontro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Società e giocatori inconsapevoli: "Nessuno conosceva i retroscena"