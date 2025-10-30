Social media violenza domestica e certificazione dei chirurghi | le nuove sfide dell’ortopedia al 108° Congresso Nazionale SIOT

Combattere la disinformazione, riconoscere la violenza domestica e certificare la qualità dei chirurghi italiani: sono queste le tre grandi sfide lanciate dalla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT) in occasione della presentazione del 108° Congresso Nazionale SIOT, che si terrà a Roma dal 6 all’8 novembre 2025. Un evento che si preannuncia cruciale per il futuro della medicina ortopedica, tra etica, tecnologia e formazione. L’ortopedia entra nell’era digitale con le prime Linee Guida SIOT per l’uso corretto dei social media. In un Paese in cui il 90,1% degli italiani utilizza Internet e oltre l’85% frequenta i social network, la comunicazione medica non può più essere lasciata al caso. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Social media, violenza domestica e certificazione dei chirurghi: le nuove sfide dell’ortopedia al 108° Congresso Nazionale SIOT

