SNV 2025 28 | indicazioni e calendario per RAV PTOF Piano di miglioramento e Rendicontazione sociale NOTA

Con la nota ministeriale del 29 ottobre 2025, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha fornito le indicazioni operative per la predisposizione dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche riferiti al triennio 2025–2028. L'articolo SNV 202528: indicazioni e calendario per RAV, PTOF, Piano di miglioramento e Rendicontazione sociale. NOTA .

