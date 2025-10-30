Smascherati i falsi nutrizionisti A Empoli e Montespertoli le università da cui uscivano laureati e diplomi

Lanazione.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’operazione coordinata tra la Guardia di Finanza di Firenze e la Compagnia di Empoli, su delega della Procura di Firenze, ha smascherato una rete di falsi nutrizionisti attivi su tutto il territorio nazionale. L’indagine, denominata “ Vera Salus ”, ha portato alla luce 41 persone prive dei requisiti legali per esercitare la professione di nutrizionista. In azione oltre 200 militari per perquisizioni eseguite in diverse regioni italiane che hanno rivelato "un sistema fraudolento ben organizzato". Al centro dell’inchiesta ci sarebbero due strutture " pseudo-universitarie ": una di fatto a Empoli, nei locali della Multiservice in piazza don Minzoni, e l’altra a Montespertoli legata all’Università popolare delle scienze della salute e nutrizionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

