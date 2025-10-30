Smartphone social e minori lettera alla Meloni | Introduca la ‘Maggiore età digitale'

Una lettera aperta indirizzata alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rilancia il dibattito sulla necessità di un intervento normativo più chiaro e incisivo sul rapporto tra minori, social media e tecnologie digitali. A firmarla sono la rete dei Patti Digitali, il Forum Nazionale delle Associazioni Familiari e oltre centomila cittadini che nei mesi scorsi hanno sottoscritto la petizione promossa da Daniele Novara e Alberto Pellai. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

