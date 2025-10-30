Slow Grains | Dialoghi per coltivare il futuro approda a Reggio Calabria

Reggiotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì 7 a domenica 9 novembre, Reggio Calabria ospita Slow GrainsDialoghi per coltivare il futuro: la tre giorni dedicata alla rete Slow Grains e alla valorizzazione di produttori e trasformatori locali e nazionali impegnati nel recupero della biodiversità e nella diffusione delle. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

