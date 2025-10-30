Slovenia muore 48enne pestato da un Rom | due ministri si dimettono

Imolaoggi.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A dimettersi, sono stati il ministro dell'Interno Bostjan Poklukar e la ministra della Giustizia Andreja Katic. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

slovenia muore 48enne pestatoSlovenia, tensioni con la comunità Rom per l'omicidio di un 48enne. Il premier: «Nuove misure per la sicurezza». E due ministri si dimettono - Un efferato omicidio sta destabilizzando la politica della Slovenia: due ministri, Boštjan Poklukar e Andreja Katic, si sono dimessi dopo l’uccisione di un 48enne, vicenda ... Lo riporta msn.com

