Slot afferma che non è lo standard del Liverpool perdere sei su sette dopo l’uscita dalla Coppa EFL contro il Palace

L'allenatore dei Reds ha deciso di schierare una squadra giovane nonostante i recenti risultati miserabili L'allenatore del Liverpool Arne Slot ha ammesso che "non è standard del Liverpool" perdere sei partite su sette in tutte le competizioni dopo che i Reds sono stati sconfitti per 3-0 contro il Crystal Palace nel quarto turno della Coppa EFL. I finalisti della scorsa stagione, che stanno attraversando un periodo di forma miserabile, sono stati ampiamente battuti ad Anfield grazie ad una doppietta di Ismaila Sarr nel primo tempo e ad un gol di Yeremy Pino nel finale.