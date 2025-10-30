Slot afferma che non è lo standard del Liverpool perdere sei su sette dopo l’uscita dalla Coppa EFL contro il Palace
2025-10-30 00:52:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’allenatore dei Reds ha deciso di schierare una squadra giovane nonostante i recenti risultati miserabili L’allenatore del Liverpool Arne Slot ha ammesso che “non è standard del Liverpool” perdere sei partite su sette in tutte le competizioni dopo che i Reds sono stati sconfitti per 3-0 contro il Crystal Palace nel quarto turno della Coppa EFL. I finalisti della scorsa stagione, che stanno attraversando un periodo di forma miserabile, sono stati ampiamente battuti ad Anfield grazie ad una doppietta di Ismaila Sarr nel primo tempo e ad un gol di Yeremy Pino nel finale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Argomenti simili trattati di recente
"L'Unione europea non conta nulla. Donald Trump sbaglia su Putin, andrò da lui per fargli togliere le sanzioni alla Russia". Lo afferma il premier ungherese Viktor Orban conversando con Repubblica a margine della sua visita a Roma. "Abbiamo appaltato agli Vai su Facebook