Sky Collection | Su Sky e NOW arriva il nuovo canale dedicato alle serie che hanno fatto la storia

Comingsoon.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Friends a Il Trono di Spade, da Romanzo Criminale a The Big Bang Theory: tutte le serie cult in un unico canale, Sky Collection. Ecco quando e come vederlo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

sky collection su sky e now arriva il nuovo canale dedicato alle serie che hanno fatto la storia

© Comingsoon.it - Sky Collection: Su Sky e NOW arriva il nuovo canale dedicato alle serie che hanno fatto la storia

Leggi anche questi approfondimenti

sky collection sky nowLe serie che hanno fatto la storia tornano su Sky: nasce Sky Collection, il canale cult della TV pop - Dal 1° novembre su Sky e dal 3 su NOW arriva Sky Collection, il canale che trasforma le serie TV cult in un viaggio nella cultura pop di ieri e di oggi ... Secondo panorama.it

Sky Collection: Su Sky e NOW arriva il nuovo canale dedicato alle serie che hanno fatto la storia - Da Friends a Il Trono di Spade, da Romanzo Criminale a The Big Bang Theory: tutte le serie cult in un unico canale, Sky Collection. Riporta comingsoon.it

sky collection sky nowSky Collection dal 1 Novembre su Sky e NOW celebra le serie iconiche, da Friends a Il Trono di Spade - Dalle intramontabili gag anni ‘90 di FRIENDS ai misteri da risolvere de LA SIGNORA IN GIAL... Segnala digital-news.it

Cerca Video su questo argomento: Sky Collection Sky Now